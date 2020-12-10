Карантинные меры на Украине незначительно помогли в борьбе с COVID-19, но определенная логика в них есть. Об этом сказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Бондаренко отметил, что после того, как на Украине ввели карантин выходного дня, идет снижение количества заболевших, пускай и незначительное.

«Да, есть большие проблемы с тем, что только в выходные дни вводится локдаун. Но при этом известно, что именно в выходные дни народ чаще всего ходит в ночные клубы, на рынки или гуляния. Определенная логика была», — сказал он.

Однако при масштабах проблем в украинской медицине эти меры можно сравнить с попыткой вычерпать ложкой воду из тонущего корабля, подчеркнул он.

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С 14 ноября три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Минздрава страны Максим Степанов заявил, что положительная статистика зафиксирована благодаря его результатам.

В недавнем интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль похвастался идеей карантина выходного дня, заявив, что это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны, хотя ранее говорил, что это не украинское новшество.

При этом ранее, в ноябре, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что эта мера не дала эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19.