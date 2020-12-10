В Старом селе в Сумской области Украины нашли незаконную свалку медицинских отходов, среди которых использованные тесты на COVID-19. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

В Славянске мать избила фельдшера, требуя тест на COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

Однако в конце октября туда фурами начали свозить медицинские отходы: шприцы в крови, маски, коробки из-под хлора. После протеста местных жителей арендатор разорвал договор и пропал.

Огромное количество опасного груза продолжает находиться на территории села.

«Если в пробирках отходы, связанные с коронавирусом, — это экологическая катастрофа местного значения», — отметил мужчина, который рассказал о ситуации.