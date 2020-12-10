Село сдало территорию в аренду предпринимателю, который передал ее в субаренду сортирующей компании. Сначала там действительно производилась сортировка пластика, как и было предусмотрено документами.
Однако в конце октября туда фурами начали свозить медицинские отходы: шприцы в крови, маски, коробки из-под хлора. После протеста местных жителей арендатор разорвал договор и пропал.
Огромное количество опасного груза продолжает находиться на территории села.
«Если в пробирках отходы, связанные с коронавирусом, — это экологическая катастрофа местного значения», — отметил мужчина, который рассказал о ситуации.