Главное итог урегулирования в Карабахе состоит в том, что прекратился конфликт, который тлел на территории Южного Кавказа у границ России, Турции и Ирана и мог выйти за пределы этого региона. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гульнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан больше не имеет военных целей в Карабахе © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Эксперт отметила, что после урегулирования конфликта в перспективе будут открыты новые транспортные коммуникации, и это придаст новый импульс для экономического развития региона, в котором заинтересованы все входящие в него страны.

«Более того, с участием России и Турции решается еще одна важная задача. Они уменьшили возможности третьих стран влиять и манипулировать этим конфликтом. Когда к власти в Армении пришло соросовское правительство, попытки разжигания войны стали постоянными. Это и привело к военным действиям. Повторюсь, от урегулирования конфликта выигрывают все региональные страны», — указала Мамедзаде.

Политолог добавила, что от соглашений по Карабаху даже выиграло население Армении, потому что для них тоже открываются коммуникации и исчезает угроза войны.

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