Новые соглашения по Нагорному Карабаху устраивают все страны региона и принесут пользу даже для армян, считает заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде

Карабахский урок для Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. Тем временем в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.

- Гюльнара, насколько эти договоренности по Карабаху устраивают Баку, учитывая его позицию о восстановлении территориальной целостности Азербайджана?

— В основном это устраивает Баку. Мы считаем, что эта ситуация завершилась победой Азербайджана, потому что Азербайджан практически до 1 декабря должен полностью восстановить свой контроль над семью оккупированными районами. Четыре из них Азербайджан отвоевал, а оставшиеся три района после капитуляции Армении должны быть освобождены до 1 декабря согласно графику.

Как вы знаете, в регион сейчас вводятся российские миротворцы и практически создан совместный мониторинговый центр с участием России и Турции, что позволит контролировать ситуацию во избежание возможных провокаций, дальнейшего обострения ситуации или террористических атак. Мы видим, что ситуация в Армении достаточно сложная, и там есть реваншистские настроения. Но нахождение в регионе миротворцев и подписанные соглашения позволяют нам говорить об успехе.

Главное, что азербайджанская армия взяла Шушу, и флаг Азербайджана развевается над этими территориями. Это очень большая победа для Азербайджана. Конечно, Азербайджан пошел на определенные уступки. Азербайджанская армия могла дойти до Ханкенди. Но Баку пошел на переговоры, и президент Азербайджана неоднократно говорил, что мы в любой момент готовы остановить военные действия, как только армянская сторона согласится представить график вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Сейчас мы будем наблюдать, как это будет происходить.

Более того, Генеральная прокуратура Азербайджана будет готовить документы, чтобы привлечь к ответственности тех руководителей Армении, которые в свое время принимали решения наносить ракетные удары по удаленным от линии фронта городам Азербайджана, в результате чего погибло около ста мирных граждан и был нанесен огромный вред социальной инфраструктуре. Этот вопрос будет находить решение и в дипломатической, и в политической плоскостях.

Повторюсь, Азербайджан удовлетворен результатами соглашений. Если со стороны Армении не будет никаких провокаций, азербайджанская сторона будет следовать этому договору.

- Как сейчас будет решаться вопрос статуса региона и другие чисто политические вопросы?

— Сейчас преждевременно что-то говорить. Главное, что президент Азербайджана уже заявил, что вопрос особого статуса, который выдвигала армянская сторона, ушел в прошлое. Статус-кво изменился. Армянская сторона капитулировала, и она больше не имеет права выдвигать какие-то требования.

Эти территории в международно-правовой плоскости всегда признавались территориями Азербайджана. Это подтверждают четыре резолюции Совбеза ООН и другие правовые акты. Никакой автономии, о которой до военных действий мог вестись договор в соответствии с Казанской формулой и Мадридскими принципами, сейчас армянский этнос там получить не может.

Азербайджан — многонациональное государство, здесь проживают несколько десятков этносов. Почему именно 150 тысяч армян, которые проживали на этой территории, должны получить особый статус? У них уже был этот статус, и это вылилось в политические требования об отделении и самоопределении.

Армяне, жившие на территории Нагорного Карабаха, могут там жить. Для них будут созданы все условия, как и для других. Их культурные права будут соблюдаться, но никаких политических требований армянская сторона уже не вправе предъявлять.

- Сергей Лавров заявил, что турецкие наблюдатели не будут выезжать на территорию Нагорного Карабаха, и что их присутствие будет ограничиваться только мониторинговым центром в Азербайджане. Почему Анкара так настаивает на вводе своих миротворцев в регион?

— Если мы вернемся к истории первой Карабахской войны, то была ситуация, когда российская сторона так или иначе поддерживала позицию Армении. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы две региональные державы, такие как Россия и Турция, могли совместно мониторить эту ситуацию.

Проблемный Карабах. Придут ли турки, и с чем уже столкнулись россияне © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Мы же считаем, что и турецкое наблюдение крайне необходимо. Ограничиться российской стороной было бы крайне сложно. Но мы считаем, что присутствие российских миротворцев тоже важно, учитывая те настроения, которые сейчас царят в Армении. Москва тоже понимает, что если российские миротворцы не будут контролировать настроения в самой Армении, это может привести к дальнейшему обострению ситуации, которое потом будет трудно остановить.

- Некоторые западные СМИ вышли с заголовками, что именно Москва и Анкара больше всех выиграли от этой ситуации. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Я не согласна. Сейчас очень много оценок в информационном пространстве. Каждая сторона по-своему это трактует. Есть и ангажированные оценки этой ситуации. Я считаю, что и Азербайджан решил очень важные задачи: семь оккупированных районов возвращаются в состав Азербайджана, и Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность.

Безусловно, и Москва, и Анкара решили свои задачи. Более того, этот конфликт, который тлел на территории Южного Кавказа у границ России, Турции и Ирана, создавал очень опасные предпосылки для того, что он мог выйти за пределы этого региона. Ни Россия, ни Турция, ни Иран не поддержали позицию Армении, поддержав позицию Баку, который вел освободительную контрнаступательную операцию.

Согласно всем международно-правовым актам, эти территории должны были быть возвращены Азербайджану. Армяне не согласились решить проблему политическим путем, и Азербайджану пришлось решить эту проблему ценой человеческих жертв. Главное, что из региона уходит этот опасный конфликт, в который могли ввязаться внерегиональные силы.

Более того, сейчас открываются коммуникации. Открывается Нахичеванский и Лачинский коридоры, будет меняться транспортная карта региона. В перспективе будут открыты новые транспортные коммуникации, и это придаст новый импульс для экономического развития региона, в котором заинтересованы все входящие в него страны.

Более того, с участием России и Турции решается еще одна важная задача. Они уменьшили возможности третьих стран влиять и манипулировать этим конфликтом. Когда к власти в Армении пришло соросовское правительство, попытки разжигания войны стали постоянными. Это и привело к военным действиям. Повторюсь, от этого выигрывают все региональные страны. По большому счету, от этих соглашений даже выиграло население Армении, потому что для них тоже открываются коммуникации и исчезает угроза войны.

- Чего в Азербайджане сейчас ждут от Армении?

— Сейчас большую опасность создает армянская диаспора, которая встроена в том числе в террористические организации (их порядка 13). Например, Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА) уже угрожает действиями провокационного характера.

Александр Искандарян: Договоренности по Карабаху нельзя назвать капитуляцией © Sputnik /Asatur Yesayants

Безусловно, армяне могут жить на территории других государств, но они не должны выступать с какими-то политическими требованиями. А то они создавали проблемы для других стран региона, забрасывая в информационное пространство тезисы, что, мол, там будет Западная Армения, а здесь будет Северная Армения. Это все должно уйти в прошлое.

Азербайджан должен восстанавливать свою территориальную целостность, вооруженные силы Армении должны вернуться на территорию Армении. Это позволит нормально выстраивать отношения в регионе и снять угрозу войны. Я считаю, что от этого выиграют все.

- Одна из причин всех постсоветских конфликтов состоит в том, что границы многих государств были начертаны в советское время весьма условно. Как, исходя из этой истории, будут решаться остальные конфликты? Что выйдет на второй план: экономика, дипломатия или военная мощь?

— Мы предпочитаем, чтобы вопросы решались посредством дипломатии и экономического взаимодействия. Президент Азербайджана неоднократно, даже в обращении к нации, подчеркивал, что Азербайджан в течение 17 лет строил сильную армию, но отдавал приоритет политическому урегулированию. Но все эти 30 лет Армения и международные посредники прибегали к международным уловкам, чтобы оставить этот конфликт в замороженном состоянии.

Так не могло продолжаться вечно. Речь идет о пятой части страны, где находились оккупационные войска, эти земли подвергались разграблению. Сейчас Азербайджан вошел на свою территорию, но эти земли разграблены, сейчас там полный хаос и разруха. Сейчас нужны огромные средства, чтобы это все восстанавливать. Мы восстановили свою территориальную целостность и больше военных целей не имеем.

Сейчас наша задача — дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в том числе с региональными партнерами (Россия, Турция, Грузия). Азербайджан инициировал ряд транснациональных проектов в энергетической сфере, в транспортной сфере, в сфере коммуникаций, инновационных технологий. Очень большие перспективы представляет Каспийский вектор сотрудничества.

Больше военных целей Азербайджан не имеет. Наша задача решать все вопросы дипломатическим, политическим и путем экономического взаимодействия. Да, есть риск, что в Армении возобладают реваншистские настроения, и армянская сторона нарушит условия договора. Но мы надеемся, что при таких серьезных посредниках в лице России и Турции и отсутствии манипулятивных подходов западных стран стороны быстрее придут к установлению стабильности в регионе.

Азербайджан удовлетворён результатами этой военной кампании. Наша задача — продолжать политическое урегулирование, восстанавливать регион и налаживать экономическое сотрудничество с региональными партнерами.