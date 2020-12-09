Появившиеся ранее в СМИ заявления об отказе Турции от закупки вакцины «Спутник-V» не соответствуют истине, Минздрав страны начинает проверку российской вакцины. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости 9 декабря

«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — заявил глава турецкого Минздрава.

Путин допустил производство «Спутник V» в Китае и Индии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ранее турецкий телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление главы Минздрава Фахреттина Коджи заявил, что страна отказалась от закупки российской вакцины под предлогом, что она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.