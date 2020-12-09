«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — заявил глава турецкого Минздрава.
Кроме того, источник в Российском фонде прямых инвестиций также подтвердил, что переговоры с Турцией по вакцине продолжаются.
Ранее турецкий телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление главы Минздрава Фахреттина Коджи заявил, что страна отказалась от закупки российской вакцины под предлогом, что она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.