Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не дали вывесить в Киеве билборды с портретом Джорджа Сороса. Детали скандала приводит 9 декабря украинское издание «Капитал»

Сообщается, что некая общественная организация обратилась к одному из рекламных агенств украинской столицы, заказав изготовление и размещение нескольких плакатов с изображением бизнесмена Джорджа Сороса и надписью «Я ваш справжнiй президент» («Я ваш настоящий президент»).

Однако практически с самого начала у фирмы, взявшейся за заказ, начались проблемы с правоохранительными органами. По словам одного из сотрудников рекламного агентства, они долго не могли найти собственника рекламных площадей, который бы согласился на размещение таких билбордов. В конечном итоге, этот вопрос решили, после чего работникам компании стали поступать звонки с настоятельными просьбами отказаться от проекта.

«Нам говорили, что о данных бордах уже знают все на рынке и что поступило "пожелание" от СБУ не заниматься их поклейкой во избежание неких проблем. Людям якобы звонили, представлялись оперативными работниками, и угрожали», — заявил менеджер агентства.

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Агенство собирается подавать в суд по факту данной ситуации.

Сороса называют одним из архитекторов украинских реформ последних лет. Местное издание «Вести» поместило его на 2 место после президента Владимира Зеленского в списке самых влиятельных людей на Украине в 2019 году.