Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна планирует отказаться от ископаемых видов топлива до 2070 года. Об этом 9 декабря он заявил в ходе первого Немецко-украинского энергетического дня, передают «Украинские новости»

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