«В ближайшее время Украина присоединится к безугольному альянсу. Мы планируем постепенно до 2050 года сократить количество угольных шахт и до 2070 года отказаться от использования ископаемого топлива, приобретя климатическую нейтральность», — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Украине будет тяжело без привлечения международной технической и финансовой поддержки.
Ранее компания «ДТЭК Энерго» остановила добычу на крупнейшей угольной компании и вывела 18 тыс. работников в простой в связи с ухудшением ситуации в энергетической отрасли Украины. Также сообщалось, что Минэнерго Украины намерено прекратить работу двух шахт в рамках Концепции реформации угольной отрасли.