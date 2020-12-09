Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким. Об этом 9 декабря он написал в Instagram, прикрепив к посту снимок с лидерами трех стран

«Путь к миру нелегкий, но знаю — мы сможем», — написал Зеленский.

Переговоры 9 декабря 2019 года были первыми за три последних года. Они продолжались около пяти с половиной часов. Также было двустороннее общение президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Стороны перезапустили мирные договоренности по Донбассу. «Уйдите сами»: Барац из «Квартета И» рассказал о жестком разговоре с Зеленским © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

В результате переговоров стороны пришли к соглашению «договариваться дальше» без новых соглашений. Главой делегации Трехсторонней контактной группы является первый президент Украины Леонид Кравчук. Не так давно он заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов», который содержит предложение о полном прекращении конфликта, который продолжается уже седьмой год.