Не все, кто ходит под бело-красно-белыми флагами, понимает их смысл, то есть воспринимает этот флаг как признак цивилизационной идентичности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Дзермант объяснил, что в отношении Белоруссии должна понимать Россия © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Тем не менее среди протестующих есть заряженное ядро, для которых это не просто символ протеста против Лукашенко, но и символ иной парадигмы развития страны, геополитической ориентации, идеологии и так далее.

«На мой взгляд, нельзя воспринимать символы как оторванные от реальности флаги, с которыми не нужно ничего делать. Нет, как раз таки нужно. Символы мобилизуют людей в зависимости от того, что за этим символом стоит. Мы видим, куда могут направляться и протесты, и политическое развитие страны. Поэтому заниматься этим нужно и на законодательном уровне, но самое главное — на иных уровнях: на идеологическом, информационном, чтобы вырывать этот символ не только из рук, а из головы, из сознания», — сказал Алексей Дзермант.

Бело-красно-белые флаги использовались белорусскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.