Для многих этот флаг — просто «прикольный» символ протеста, они особенно не вдумываются, не знают его истории, считает эксперт.
Тем не менее среди протестующих есть заряженное ядро, для которых это не просто символ протеста против Лукашенко, но и символ иной парадигмы развития страны, геополитической ориентации, идеологии и так далее.
«На мой взгляд, нельзя воспринимать символы как оторванные от реальности флаги, с которыми не нужно ничего делать. Нет, как раз таки нужно. Символы мобилизуют людей в зависимости от того, что за этим символом стоит. Мы видим, куда могут направляться и протесты, и политическое развитие страны. Поэтому заниматься этим нужно и на законодательном уровне, но самое главное — на иных уровнях: на идеологическом, информационном, чтобы вырывать этот символ не только из рук, а из головы, из сознания», — сказал Алексей Дзермант.
Бело-красно-белые флаги использовались белорусскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.