«Производство зависит от разрешения властей», — отметил чиновник.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил на встрече с директором НИЦЭМ им. Гамалеи Александром Гинцбургом и руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым возможность производства российской вакцины на Украине.
В пресс-релизе РФПИ отмечается, что фонд и Институт им. Гамалеи готовы подать документы для регистрации вакцины государственными регулирующими органами.
По словам Дмитриева, «Спутник V» поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией», а «партнерство по вакцинам — единственный успешный путь для преодоления пандемии».
Медведчук ранее сообщил, что испытал действие российской вакцины от коронавируса на себе.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза, а глава Минздрава Максим Степанов обратился к временно поверенной в делах США на Украине Кристине Квин с просьбой приоритетного получения вакцины от COVID-19.
Российская вакцина «Спутник V» показала эффективность свыше 95% в процессе исследований на добровольцах. Сейчас ведется пострегистрационный период исследований.