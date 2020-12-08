Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу РФПИ по производству вакцины "Спутник-V" на Украине. Его слова приводит 8 декабря РИА Новости

«Производство зависит от разрешения властей», — отметил чиновник.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил на встрече с директором НИЦЭМ им. Гамалеи Александром Гинцбургом и руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым возможность производства российской вакцины на Украине.

Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

По словам Дмитриева, «Спутник V» поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией», а «партнерство по вакцинам — единственный успешный путь для преодоления пандемии».

Медведчук ранее сообщил, что испытал действие российской вакцины от коронавируса на себе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза, а глава Минздрава Максим Степанов обратился к временно поверенной в делах США на Украине Кристине Квин с просьбой приоритетного получения вакцины от COVID-19.

Российская вакцина «Спутник V» показала эффективность свыше 95% в процессе исследований на добровольцах. Сейчас ведется пострегистрационный период исследований.