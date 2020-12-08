Досрочные парламентские выборы в Молдавии неизбежны, вопрос лишь в том, когда начнется процедура роспуска, считает молдавский политолог Игорь Волницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе прошли массовые протестные акции. Как сообщается, на улицы вышли не менее 10 тысяч человек с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. В протестах принимала активное участие новоизбранный президент Молдавии Майя Санду.

«Исход неминуем — это досрочные парламентские выборы, и практически все парламентские партии и фракции согласились уже, что другого сценария быть не может. Вопрос в том, когда именно начнется сама процедура роспуска парламента, каким путем, кто станет той силой, которая начнет эту процедуру и, самое важное, — что случится до того времени, когда парламент будет распущен», — отметил эксперт.

Игорь Волницкий: Санду хочет показать, что у неё нет договоренностей с Россией по Приднестровью © Sputnik / Osmatesco

«Со своей стороны власть, конечно, отвергает все эти обвинения, но все равно в воздухе витает это недоверие. Именно это недоверие между сторонами рождает такие явления, как протест, который был в Кишиневе в воскресенье. Но исход, повторюсь, неминуем — досрочные парламентские выборы, и скорее всего они состоятся весной будущего года», — заключил политолог.

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