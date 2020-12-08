Лечащийся в Германии Кернес собрался на Украину

«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома», — написал Фукс.
Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября его транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику «Шарите». 2 октября Фукс сообщал, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.