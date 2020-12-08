Лечащийся в Германии Кернес собрался на Украину

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться на Украину в конце декабря. Об этом 8 декабря сообщил бизнесмен и друг политика Павел Фукс в своем Telegram

Кернес передал привет из «Шарите» — фото © Facebook, Геннадий Кернес

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября его транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику «Шарите». 2 октября Фукс сообщал, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.