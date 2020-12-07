Писатель предположил, что президентству Байдена осторожно радуется экс-президент Украины Петр Порошенко, но он не может претендовать на возвращение к власти через переворот из-за высокой токсичности для большинства населения.
Кроме того, как отметил Лесев, рассчитывают вернуться во власть украинские «соросята» — Коболев, Смилянский, Найем, Лещенко, Милованов, Залищук, Гончарук, Нефёдов и др.
Соответственно, они вступят в борьбу с нынешними «слугами народа» в окружении украинского президента.
«Думаю, Байдену присягнет на верность нынешнее окружение Зеленского, доказывая, что они могут быть эффективнее Порошенко и «соросят». Вот в этой конфигурации и будет ближайшие четыре года внутривидовая борьба за звание лучшей девочки» Байдена», — заявил Лесев.
Однако не стоит забывать, что «соросята» были при власти и «облажались» из-за прожорливости за счет госбюджета еще в начале правления Зеленского, подчеркнул он. По словам писателя, ненависть к ним объединяет как «ватников», так и украинских националистов.