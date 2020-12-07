Победе Джо Байдена на Украине радуются многие, но извлекут из нее выгоду не все. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев

Писатель предположил, что президентству Байдена осторожно радуется экс-президент Украины Петр Порошенко, но он не может претендовать на возвращение к власти через переворот из-за высокой токсичности для большинства населения.

Кроме того, как отметил Лесев, рассчитывают вернуться во власть украинские «соросята» — Коболев, Смилянский, Найем, Лещенко, Милованов, Залищук, Гончарук, Нефёдов и др.

Ищенко VLOG: когда «соросят» выгонят из Украины?

«Думаю, Байдену присягнет на верность нынешнее окружение Зеленского, доказывая, что они могут быть эффективнее Порошенко и «соросят». Вот в этой конфигурации и будет ближайшие четыре года внутривидовая борьба за звание лучшей девочки» Байдена», — заявил Лесев.

Однако не стоит забывать, что «соросята» были при власти и «облажались» из-за прожорливости за счет госбюджета еще в начале правления Зеленского, подчеркнул он. По словам писателя, ненависть к ним объединяет как «ватников», так и украинских националистов.