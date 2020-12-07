Украинский психолог Светлана Чунихина на днях оценила психологическое состояние президента страны Владимира Зеленского, проанализировав его видеообращение. По мнению специалиста, главу государства «швыряет от презрения к заискиванию и обратно»

«Символ здравомыслящего центризма»: Теплов рассказал, что Зеленский дал украинцам © Facebook, Виталий Теплов

«Из этого всего пассивно-агрессивного мракобесия напрашивается один печальный вывод. Президент чувствует, что он уязвим, что его окружают враги, которых то ли мочить надо (сарказм — это агрессия), то ли ублажать из последних сил, чтоб сменили гнев на милость. Это значит, что Зеленский слаб и ему не на что опереться», — сделала вывод Чунихина.



