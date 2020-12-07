Психолог заявила, что сравнение Зеленского СМИ с «бабушками на скамейке» оскорбило и тех и других. В этом же обращении, вспомнила специалист, президент сначала критиковал парламент, потом перешел к благодарностям депутатам.
«Из этого всего пассивно-агрессивного мракобесия напрашивается один печальный вывод. Президент чувствует, что он уязвим, что его окружают враги, которых то ли мочить надо (сарказм — это агрессия), то ли ублажать из последних сил, чтоб сменили гнев на милость. Это значит, что Зеленский слаб и ему не на что опереться», — сделала вывод Чунихина.