Белоруссия может дать симметричные ответы на новый пакет санкций от Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

«ЕС заинтересован в том, чтобы Белоруссия надежно охраняла границы восточноевропейского союза, не пускала наркотрафик, поток мигрантов и так далее. Но ведь Белоруссия может перестать заниматься этим со всей ответственностью. Почему мы должны заботиться о границах ЕС, если Европейский Союз вводит подобные ограничения в отношении Белоруссии?», — сказал Дзермант.

По его словам, чувствительные моменты для ЕС найти можно, и белорусская сторона, наверняка, их найдет.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.