Министерство по чрезвычайным ситуациям России продолжает вводить дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания гуманитарной помощи населению.
«6 декабря из Москвы вылетел спецборт Ил-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра "Лидер", связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов», — говорится в сообщении.
Кроме того, самолетом будут доставлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.
Отмечается, что все участники миссии прошли тестирование на отсутствие Cоvid-19.
Накануне сотрудники МЧС помогали доставить мебель на склады Степанакерта для жителей пострадавших районов. Также специалисты МЧС проводят в школах Степанакерта уроки по оказанию первой помощи.
Ранее в Карабах прибыли российские военные медики.