Спецборт Ил-76 МЧС России со спасателями вылетел в Нагорный Карабах. Об этом сообщается на странице пресс-службы ведомства 6 декабря

Министерство по чрезвычайным ситуациям России продолжает вводить дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания гуманитарной помощи населению.

«6 декабря из Москвы вылетел спецборт Ил-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра "Лидер", связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов», — говорится в сообщении.

Российские спасатели развернули штаб в Нагорном Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отмечается, что все участники миссии прошли тестирование на отсутствие Cоvid-19.

Накануне сотрудники МЧС помогали доставить мебель на склады Степанакерта для жителей пострадавших районов. Также специалисты МЧС проводят в школах Степанакерта уроки по оказанию первой помощи.

Ранее в Карабах прибыли российские военные медики.