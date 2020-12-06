«После вчерашней радостной новости о том, что Алла взяла несколько новых песен, неожиданно появилось новогоднее настроение, захотелось поскорее праздника и любимой Аллочки в новогоднюю ночь, и даже снег выпал», — говорится в комментарии к посту.
Артистка никогда не скрывала, что склонна к полноте. За долгую вокальную карьеру Пугачевой не раз приписывали липосакции — пластические операции по удалению лишнего жира.
Однако певица ни разу не созналась, что ложилась под нож хирурга, чтобы похудеть. Сейчас исполнительнице 71 год, и теперь ее часто критикуют за излишнюю худобу.