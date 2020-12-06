В одном из фан-пабликов певицы Аллы Пугачевой появился архивный снимок, где она так сильно подняла ногу в мини-платье, что показала зрителям не только колготки, но и нижнее белье, пишет Hyser 4 декабря

«После вчерашней радостной новости о том, что Алла взяла несколько новых песен, неожиданно появилось новогоднее настроение, захотелось поскорее праздника и любимой Аллочки в новогоднюю ночь, и даже снег выпал», — говорится в комментарии к посту.

Известная модель рассказала о белье Киркорова за 21 тыс. рублей © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Однако певица ни разу не созналась, что ложилась под нож хирурга, чтобы похудеть. Сейчас исполнительнице 71 год, и теперь ее часто критикуют за излишнюю худобу.