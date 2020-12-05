Посольство Соединенных Штатов Америки в Берлине призвало власти Германии остановить строительство газопровода «Северный поток-2», сообщило немецкое агентство DPA 5 декабря

С этого дня вступило в силу разрешение германских регуляторов на строительство газопровода сроком до конца года, подана также заявка на следующий год сроком до конца апреля.

«Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода», — заявила временная поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.

«Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Куинвилл заявила, что трубопровод якобы является не чисто экономическим проектом, а «политическим инструментом Кремля», который обходит Украину и разделяет Европу.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года, так как из-за ввода санкций США вышла из проекта европейская компания, укладывавшая трубы.

Однако 5 декабря два российских судна-трубоукладчика «Фортуна» и «Академик Черский» вышли в море в места прокладки трубопровода.

Как сообщалось, «Фортуна» вышла из порта Висмар около 11.30 мск без указания конечной точки маршрута. К вечеру в системе позиционирования судов MarineTraffic появились данные, согласно которым судно направилось в порт Росток со скоростью 2,8 узла. Недостроенный участок «Северного потока 2» расположен дальше на восток.

При этом российский трубоукладчик «Академик Черский» остановился напротив польских берегов в районе завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока».