«В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 504 человека, летальных случаев — 226, выздоровело — 14 724 человека», — рассказал Степанов.
Количество выявленных в стране инфицированных с начала пандемии на утро 5 декабря составило 801 716 человек, 13 421 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 412 533 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.