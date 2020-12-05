За последние 24 часа на Украине зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания COVID-19, преодолен рубеж в 800 тысяч инфицированных, сказал министр здравоохранения Максим Степанов утром в субботу, 5 декабря

«В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 504 человека, летальных случаев — 226, выздоровело — 14 724 человека», — рассказал Степанов. Не только коронавирус: эпидемия COVID-19 привела к вспышке туберкулеза на Украине © AP, Evgeniy Maloletka За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.