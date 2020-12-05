Министра здравоохранения Украины Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко нужно привлечь к уголовной ответственности за нарушение санитарных норм и правил. Об этом рассказал глава Национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Украинская медицина находится в состоянии агонии © РИА Новости Украина Евгений Котенко

Эксперт отметил, что Степанов с Ляшко отправили всех пациентов с легкой формой COVID-19, которая является особо опасной инфекционной болезнью лечиться амбулаторно домой за свой счет, тем самым создав благоприятные условия для распространения вируса.

«А в 22-й статье Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» сказано, что все лица, которые болеют особенно опасными и опасными инфекционными болезнями, являются носителями этих болезней или находились в контакте с такими больными, должны быть госпитализированы, продиагностированы и пролечены в условиях стационара. Этого сделано не было», — указал Кравченко.

То, что это не делается по всему миру, подчеркнул специалист, не означает, что Украина должна пренебрегать отечественным законодательством, поскольку эти классические противоэпидемиологические мероприятия делали в Китае.

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