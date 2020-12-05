По состоянию на 5 декабря на Украине зафиксировано 801 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 13 421 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 412 533 человек.
Эксперт отметил, что Степанов с Ляшко отправили всех пациентов с легкой формой COVID-19, которая является особо опасной инфекционной болезнью лечиться амбулаторно домой за свой счет, тем самым создав благоприятные условия для распространения вируса.
«А в 22-й статье Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» сказано, что все лица, которые болеют особенно опасными и опасными инфекционными болезнями, являются носителями этих болезней или находились в контакте с такими больными, должны быть госпитализированы, продиагностированы и пролечены в условиях стационара. Этого сделано не было», — указал Кравченко.
То, что это не делается по всему миру, подчеркнул специалист, не означает, что Украина должна пренебрегать отечественным законодательством, поскольку эти классические противоэпидемиологические мероприятия делали в Китае.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.