Пандемия COVID-19 в мире уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Количество подтвержденных заражений по всему миру превысило 50 млн человек. На Украине число выявленных за сутки больных преодолело отметку в 10 тысяч. За 9 ноября коронавирус в стране обнаружили у 10 179 человек, зафиксирован 191 летальный случай

Украинские врачи не успевают за ростом количества пациентов, которые попадают в больницу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация близка к катастрофической. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил, что с 9 ноября на Украине запрещены все плановые операции, плановые госпитализации. Больницы принимают исключительно ургентных больных и больных с COVID-19. Кроме того, в стране вводят жесткий карантин выходного дня.

О том, кто виноват в росте заболеваемости, чего ждать дальше, способен ли «воскресный локдаун» исправить ситуацию и в состоянии ли украинская система здравоохранения противостоять эпидемии, в интервью Украина.ру рассказал глава Национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко.

— Сергей, Украина преодолела психологическую отметку в 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки. На подготовку всего необходимого к такому числу больных у страны было восемь месяцев. Насколько Украина готова? Ковид на Украине: хроники апокалипсиса © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

— На самом деле это 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. А теперь все это можете умножить на 10, на 100, и тогда получится цифра клинически подтвержденных случаев. Поэтому не знаю, насколько эта отметка является «психологической». Если вы помните, то рассказы о том, что, когда мы преодолеем ту или иную отметку, будут вводиться жесткие меры, нам повторяют каждые две недели, вот только эта планка все повышается и повышается.

Страна не готова. Министр здравоохранения Максим Степанов со своим заместителем Виктором Ляшко 8 месяцев имитируют бурную деятельность — говорят много, но, к сожалению, ничего как не делали, так и не делают. А теперь мы пожинаем плоды их красивых рассказов и абсолютного бездействия. На данный момент интенсивность распространения болезни зашкаливает, эпидемиологически процесс уже является неуправляемым. Как следствие, растет заболеваемость, растет смертность, растет летальность.

Количество коек, обеспеченных неинвазивными методами оксигенации, то есть кислородными магистралями, по которым подается дыхательная смесь, либо кислородными концентраторами, не увеличилось. Пациентов, которые требуют госпитализации, со среднетяжелыми формами, которые требуют неинвазивные методы оксигенации, с каждым днем все больше, больше и больше. А у нас как было 13 тысяч таких коек, так и остается. Поэтому и министра, и его зама пора уже привлекать к уголовной ответственности.

- К уголовной ответственности за что?

— Во-первых, это нарушение санитарных норм и правил — 325-я статья Уголовного кодекса Украины. Потому что они создали благоприятные условия для распространения болезни. А я напомню, как это произошло. Степанов с Ляшко отправили всех пациентов с легкой формой болезни, которая является особо опасной инфекционной болезнью (согласно 133-му приказу Минздрава от 1995 года), лечиться амбулаторно домой за свой счет. А в 22-й статье Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» сказано, что все лица, которые болеют особенно опасными и опасными инфекционными болезнями, являются носителями этих болезней или находились в контакте с такими больными, должны быть госпитализированы, продиагностированы и пролечены в условиях стационара. Этого сделано не было. Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

- Но этого сейчас не делают нигде в мире.

— Однако это не означает, что мы сейчас должны об отечественное законодательство вытереть ноги. Это классические противоэпидемиологические мероприятия, так делали в Китае. Китай без исключения госпитализировал все формы болезни — легкие, среднетяжелые, тяжелы и критические — и лечил их. Более того, Китай локализировал на резервных госпитальных базах контактных и условно контактных лиц, в том числе и носителей. И таким образом Китайская Народная Республика разорвала цепь распространения болезни и локализировала этот процесс в границах одного города одной провинции. На Украине катастрофический дефицит врачей-эпидемиологов. На 150 тысяч населения имеем одного эпидемиолога. Это говорит только о том, что страна элементарно не в состоянии выполнить условия карантина.

- Есть ли на Украине достаточное количество больничных коек, чтобы обеспечить больных, которые нуждаются в госпитализации?

— У нас на данный момент в распоряжении Минздрава находится 270 тысяч 727 больничных коек. В Минздраве говорят, что сейчас под ковид они перепрофилировали 50 тысяч, хотя это полная чушь. Потому что из этих 50 тысяч только 13 обеспечены кислородом, а остальные 37 вообще не имеют никакого значения для работы с коронавирусными пациентами.

И все это называется преступной бездеятельностью должностных лиц. Именно за это Степанова и Ляшко нужно привлекать к уголовной ответственности. А учитывая, что они сейчас планируют ограничить законные права и свободы граждан, запретив проведение плановых операций, плановых госпитализаций, проведение операций по жизненным показаниям, они значительно превысили свои полномочия. Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез? © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

- Какой смысл в запрещении плановых госпитализаций и операций? Какие будут последствия такого решения?

— В этом нет никакого смысла. Министр здравоохранения Максим Степанов хоть и имеет медицинское образование, врачом ни дня не работал. Перерыв в 25 лет лишает его всякой медицинской квалификации. Главный государственный санитар Виктор Ляшко — врач гигиены труда. То есть его обязанности — подавать хозяйственное мыло трудящимся. Эти двое не понимают, что в большей мере оперативные вмешательства проводятся по жизненным показаниям. Например, у таких пациентов, как онкобольные, нет ургентных ситуаций, там проводятся операция по жизненным показаниям в плановом порядке. И эти пациенты ждать не могут.

Или нейрохирургические пациенты с опухолями головного мозга, их оперируют по жизненным показаниям в плановом порядке. Они не могут ждать, пока начнется распад опухоли, это приведет к кровоизлиянию, и потом их по скорой привезут в больницу. Либо кардиология: пациентам, у которых недостаточность или стеноз клапанов, точно так же проводится оперативное вмешательство по жизненным показаниям в плановом порядке. То же относится и к пациентам, у которых диагностирована коронарная болезнь сердца и которым необходимо проводить коронарное стентирование — они не могут ждать, пока у них разовьется острый инфаркт миокарда и их отвезут по скорой помощи в больницу.

Такое решение говорит о невежестве министра и главного санитарного врача. Они на данный момент творят беззаконие, которое можно отнести к преступлениям против человечности.

- Сергей, карантин выходного дня поможет разорвать цепочку распространения болезни?

— Нет, это чистая имитация бурной деятельности. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, в казуистических случаях (исходя из эпидемиологического анамнеза, уже есть такие случаи) — 21 день, потом пациент с первого дня явления клинических проявлений еще 10 суток является заразным. Чтобы карантин был эффективным, нужно 31 день умножить на два, таким образом, нужен локдаун на два месяца.

- Полевые госпитали, которые собираются разворачивать на Украине, помогут решить проблему дефицита больничных коек?

— Это тоже полная чушь. Некоторые политики говорят о мобильных госпиталях. Но на Украине нет ни одного мобильного госпиталя, который бы предназначался для работы с инфекционными больными. В надувном модуле очень сложно обеспечить систему вентиляции, поэтому там очень быстро будет концентрироваться патогенное количество вирусов и аэрозолей.

Что касается резервных госпитальных баз, которые собираются на Украине разворачивать в спортивных залах, дворцах спорта и так далее, это такая же чушь на данный момент. Потому что Китайская Народная Республика разворачивала резервные госпитальные базы, чтобы сконцентрировать в них легкие формы болезни, контактных и условно контактных лиц, чтобы локализовать этот процесс и прервать цепь распространения болезни. Никто в Китае среднетяжелые формы, которые являются основной формой болезни, требующей госпитализации, на стадионы не вез.

Если у нас развернут резервные госпитальные базы в выставочных и спортивных залах, куда будут свозить среднетяжелые формы, то возникает вопрос: как такую койку обеспечить методами неинвазивной оксигенации?

- С помощью кислородных концентраторов?

— Нет. Такого количества кислородных концентраторов просто никто не купит сейчас. Потому что нужны дорогостоящие концентраторы, которые способны дать поток дыхательной смеси 10 литров в минуту, и этот концентратор должен выдавать от 4 до 10 атмосфер. И второй момент. Если вы развернете 500 таких коек и включите одновременно 500 концентраторов, неизвестно, выдержит ли электросеть.

Поэтому необходимо компенсировать отсутствие концентраторов необходимой газобаллонной техникой. А это, во-первых, нарушение техники безопасности. Во-вторых, надо еще найти специалиста, который может с такой техникой работать. Более того, нам на одного пациента в сутки понадобится более 2,5 баллона дыхательной смеси. А это более 1250 баллонов в сутки для 500 коек. Такого количества просто физически нет.

- Возможно, средства из коронавирусного фонда могли бы решить эту проблему?

— Сейчас Минздрав ставит задачу главным врачам больниц, департаментам здравоохранения и горздравам, чтобы они в течение этого месяца создали дополнительный коечный фонд, который должен быть обеспечен кислородом. Чтобы главврачи поставили кислородную станцию и кислородную магистраль подвели к койкам. Но это просто невозможно. У нас через месяц заканчивается бюджетный год, и даже при наличии денег главврачи просто физически не смогут этого сделать. Нужно найти подрядчика, заказать проект, разработать проект, потом проект еще должен пройти государственную экспертизу, и только затем можно будет начать ремонтно-строительные работы. Это все занимает минимум три месяца.

- Почему Минздрав этим не занимался раньше?

— Они занимались имитацией бурной деятельности. Они приказ Минздрава, которым утвержден Стандарт оказания медицинской помощи коронавирусным больным, превратили в бизнес. Внесение изменений в Стандарт оказания медицинской помощи является личным бизнесом Максима Степанова и Виктора Ляшко. Разные «фармачи» и разные эксперты лоббировали внесение в Стандарт тех или иных лекарственных средств, медицинских назначений, лабораторно-диагностических мероприятий. Это все сумасшедшие деньги! Этим и занимались все это время — барыжничеством. Степанов анонсировал жесткий карантин выходного дня на Украине © Facebook, Максим Степанов

- Сейчас много говорят о дефиците больничных коек. А как дела обстоят с медицинским персоналом? Его хватает?

— Нет, не хватает. Врачи и медсестры увольняются. И я вам расскажу почему. Степанов и Ляшко в Стандарте оказания медицинской помощи коронавирусным больным категорию пациентов, которые нуждаются в ПЦР-диагностике, сократили до минимума. В пользу интересов одной компании пролоббировали серологические методы исследования и экспресс-тест системы для определения антигенов. На данный момент наши медицинские работники, которые работают с ковидными больными, не обеспечены средствами индивидуальной защиты (тоже «благодаря» Минздраву»), к сожалению, заражаются и вынуждены проходить ПЦР-диагностику за свой счет и платить за нее по 1700 гривен. Потом уходят на больничный и лечатся за свой счет. А когда выздоравливают и приходят на работу, они пишут заявления на увольнение.

Потому что это государство, это руководство Минздрава даже медиков не способны обеспечить бесплатной диагностикой и бесплатным лечением.

- Кстати, о способности государства Украина защитить своих граждан. Какой вакциной государство будет прививать население, чтобы остановить эпидемию COVID-19?

— Я не знаю, какой вакциной будет вакцинировать государство, но я знаю, что украинские граждане будут вакцинироваться российской вакциной. Согласно международным фармацевтическим правилам и согласно действующему украинскому законодательству, гражданин Украины имеет право провезти до пяти упаковок лекарственных средств, не зарегистрированных на территории Украины, для собственного пользования. Как только в России появится вакцина «Спутник V» в свободном доступе, люди начнут ее покупать, привозить сюда и вакцинироваться. Кстати, «Спутник V» — хорошая вакцина. А на государство рассчитывать в ближайшем будущем не приходится.

- Реформа системы здравоохранения «имени Супрун» приостановлена именно из-за пандемии, и именно пандемия выявила ее ущербность. Стоит ли ожидать, что реформу отменят?

— «Реформу Супрун» никто не отменит по одной простой причине. Нашими любимыми западными партнерами принято решение, что медицинская отрасль на Украине должна быть коммерциализирована. Это бизнес. К сожалению, отменять это некому, потому что мы не просто колония, мы уже хуже, чем Сомали. Национальная система здравоохранения находится в состоянии агонии. Нас ждет катастрофа.