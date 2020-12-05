По его словам, социология говорит о том, что рейтинги условно правого и левого фланга в лице «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Европейской солидарности» подрастают, но несильно — большая часть населения остается центристской.
«И вот Зеленский на протяжении почти целого года, а частично и сейчас является символом этого здравомыслящего центризма. Но своими действиями — не здравомыслящими и не центристскими — он сам себя вытесняет, и эта ниша остается свободной… Зеленский как бы материализовал эту мечту о нормальной, здоровой, прагматичной украиноцентричной политике. Но сам он этой мечте не соответствует», — отметил Теплов.
Ранее в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости Украины Зеленский заявил, что у страны есть все, чтобы создать мощное и конкурентоспособное государство.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.