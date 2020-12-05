Решив пойти на президентские выборы, Владимир Зеленский объединил украинцев идеей «здравомыслящего» центризма. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

«И вот Зеленский на протяжении почти целого года, а частично и сейчас является символом этого здравомыслящего центризма. Но своими действиями — не здравомыслящими и не центристскими — он сам себя вытесняет, и эта ниша остается свободной… Зеленский как бы материализовал эту мечту о нормальной, здоровой, прагматичной украиноцентричной политике. Но сам он этой мечте не соответствует», — отметил Теплов.

Ранее в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости Украины Зеленский заявил, что у страны есть все, чтобы создать мощное и конкурентоспособное государство.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.