Президент Украины Владимир Зеленский смог объединить украинское общество, став символом здравомыслящего центризма, но своими действиями вновь вывел страну на путь разрушения, считает главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов

Алексей Зубец: Элиты Украины не смогли объяснить существование своего государства © Youtube / Алексей Зубец

- Виталий, в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости Украины президент Владимир Зеленский заявил, что у страны есть все, чтобы создать мощное и конкурентоспособное государство, и призвал украинцев объединить усилия ради этой цели. Как по-вашему, действительно ли у Украины есть все, или за эти 29 лет она что-то потеряла, что теперь необходимо восстанавливать, прежде чем объединяться?

— У Украины действительно есть все, потому что потенциал страны, несмотря ни на что, очень большой: и естественный, и приобретенный, и территории, и население, и остатки того образования, остатки той промышленности, остатки пока еще не проданной земли. Но потенциалом не воспользовались. Пока что процесс разрушения продолжается.

- А что сам глава государства сделал для того, чтобы объединить граждан?

— Он пошел на выборы. Сегодняшняя социология говорит о том, что условно правый-левый фланги — с одной стороны ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь». — Ред.), с другой — [лидер партии «Европейская солидарность» Петр] Порошенко — подрастают, но немножко. Все-таки большая часть населения центристская — она не склонна к этим крайностям.

И вот Зеленский на протяжении почти целого года, а частично и сейчас является символом этого здравомыслящего центризма. Но своими действиями не здравомыслящими и не центристскими он сам себя вытесняет, и эта ниша остается свободной. То есть он пытается удерживать нишу, соответствие которой не может подтвердить делами. Поэтому на следующие выборы, возможно, очередной такой чертик из табакерочки может появиться и занять место Зеленского.

А Зеленский как бы материализовал эту мечту о нормальной, здоровой, прагматичной украиноцентричной политике. Но сам он этой мечте не соответствует.

Павел Рудяков: Государственные деятели независимой Украины не заслуживают места в ее истории © РИА Новости, Нина Зотина - Но пока он остается президентом и в следующем году отметит с соотечественниками 30-летие независимости Украины. Можете ли вы выделить какие-то самые выдающиеся достижения или, напротив, наиболее крупные провалы, постигшие страну за эти десятилетия?

— О достижениях мне говорить крайне сложно, но сам факт существования государства при таком сложном курсе, с этими сложными вихляниями вправо-влево… Государство пока существует, и, наверное, это достижение.

Что касается провалов, я бы не сказал, что были какие-то крупные провалы. Я бы сказал так: внутренняя политика Украины все-таки оказалась непрагматичной, начиная еще со временем, как ни удивительно, [первого президента Леонида] Кравчука. Ведь это Кравчук впервые призвал сюда [американского финансиста Джорджа] Сороса и всевозможных советников, то есть начало внешней зависимости началось еще с самого-самого первого года независимости.

Берем следующего [президента] — [Леонида] Кучму. Кучма не выбрал польский, например, вариант пути развития, когда ставка делалась на мелкий и средний бизнес. Он формировал олигархическую модель, и последствия тянутся-тянутся-тянутся. Олигархическое государство может быть при очень сильной центральной власти. При слабой это становится феодальной раздробленностью, возвращением куда-то в XVII век.

- Как можно с этой точки зрения оценить майданы?

— С одной стороны, можно говорить о том, что в майданах закаляется гражданское общество. А с другой стороны, эта активная часть общества очень разновекторная. Как реалисты мы понимаем, что 80-90% населения все равно ведомые. А оставшиеся 10% тянут эту толпу в разные стороны — на восток и на запад, в небеса и в катакомбы.

Андрей Золотарёв: У Украины есть всё, кроме национальной элиты © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Мы сейчас оказались на таком вот опасном перекрестке, на очень серьезной развилке, и куда понесет страну дальше, трудно понять.

- Но при этом у Украины, как вы и сами говорили, мощный человеческий капитал. Кого, по-вашему, можно считать выдающимися украинцами, которые смогли внести наиболее существенный вклад в развитие независимой Украины?

— Этот вопрос точно не ко мне, потому что я роль личности в истории не переоцениваю. Безусловно, очень много есть людей, которые внесли свой вклад, но этот список очень большой.