На фоне коронакризиса в Европе образовалась благоприятная почва для развития государств, аналогичных Estado Novo («Новое Государство») — политическому режиму Португалии в 1933-1974 годах, который имел сходство с итальянским фашизмом. Об этом писатель Вячеслав Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина: а есть ли фашизм? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В связи с этим писатель отметил, что одним из последствий Первой мировой войны стало появление «потерянного поколения» относительно молодых, обозленных лишениями людей, которые были настроены решительно против того, чтобы их странами продолжали управлять политики, не сумевшие их защитить.

И если в 1918—1919 годах Европа массово болела испанкой, то в 1920-х она заразилась фашизмом, подчеркнул Бондаренко.

«Нечего и говорить о том, что, если бы не условия, порожденные Первой мировой войной, фашизм никогда не появился бы в том виде, в каком он возник на рубеже 1910-1920-х, а возможно, не возник бы вообще. И в связи с этим питательная среда для «Новых Государств», возникающая в современной Европе буквально на наших глазах, вызывает тревогу», — сказал он.

Тем более что, по его словам, тенденции последних лет говорили о том, что политический радикализм континента растет очень стремительно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.