России следует изменить свой пропагандистский стандарт, так как для многих умеренных украинцев он выглядит антиукраинским и отталкивающим. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Во Львове школьникам запретили учиться на «антиукраинских» телеканалах © tv.112.ua

Он подчеркнул, что российские каналы пользуются популярностью на Украине и среди зрителей есть люди, которые полностью разделяют такую однозначно критическую позицию по отношению к украинской власти, но также есть люди, которые хорошо относятся к России, но их отталкивает слишком жесткий нарратив, который воспринимается как антиукраинский.

«Кроме того, это создает возможность для оппонентов в Украине говорить: вы, те, кто хорошо относится к России, потребляете продукцию, которая, мягко говоря, не полная правда. И это настраивает на жесткое противостояние не только с радикально антироссийски настроенными людьми, но и со спокойно, умеренно пророссийскими, к которым и я тоже себя отношу», — пояснил Погребинский.

Он подчеркнул, что такая риторика создает препятствия на пути поиска гражданского компромисса внутри Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

* Организация запрещена в РФ.