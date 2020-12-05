Ранее в одном из интервью он заявил, что российский пропагандистский стандарт описывает феномен Украинской повстанческой армии* (УПА) слишком однозначно. По мнению политолога, России нужно сделать контекст в своем медиапространстве в отношении Украины более умеренным.
Он подчеркнул, что российские каналы пользуются популярностью на Украине и среди зрителей есть люди, которые полностью разделяют такую однозначно критическую позицию по отношению к украинской власти, но также есть люди, которые хорошо относятся к России, но их отталкивает слишком жесткий нарратив, который воспринимается как антиукраинский.
«Кроме того, это создает возможность для оппонентов в Украине говорить: вы, те, кто хорошо относится к России, потребляете продукцию, которая, мягко говоря, не полная правда. И это настраивает на жесткое противостояние не только с радикально антироссийски настроенными людьми, но и со спокойно, умеренно пророссийскими, к которым и я тоже себя отношу», — пояснил Погребинский.
Он подчеркнул, что такая риторика создает препятствия на пути поиска гражданского компромисса внутри Украины.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация запрещена в РФ.