«Мне кажется это спекулятивным предполагать, какой будет политика нового президента США за несколько недель до вступления его в должность», — приводит слова Зайберта «Интерфакс».
По его словам, Германия, как и ранее, считает «Северный поток 2» экономическим проектом с политической составляющей и рассчитывает на то, что газопровод будет достроен.
Санкции США в отношении фирм, задействованных в проекте, ФРГ считает экстерриториальными, добавил Зайберт.
Ранее в немецком ведомстве сообщили, что работы по укладке труб «Северного потока-2» начнутся 5 декабря.
Как известно, Германия к 2050 году намерена отказаться от использования ископаемого топлива, и уже есть предложения использовать «Северный поток-2» для поставок российского водорода в Германию.
Кроме того, «Газпром» предложил построить в Германии возле выхода на побережье «Северного потока-2» завод, который будет использовать российский газ для производства водорода.