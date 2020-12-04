Позиция ФРГ по «Северному потоку 2» не изменилась, комментировать возможное развитие ситуации после вступления в должность президента США Джо Байдена преждевременно, сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 4 декабря

«Мне кажется это спекулятивным предполагать, какой будет политика нового президента США за несколько недель до вступления его в должность», — приводит слова Зайберта «Интерфакс».

Помощники США. Как украинские лоббисты пытались уничтожить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Санкции США в отношении фирм, задействованных в проекте, ФРГ считает экстерриториальными, добавил Зайберт.

Ранее в немецком ведомстве сообщили, что работы по укладке труб «Северного потока-2» начнутся 5 декабря.

Как известно, Германия к 2050 году намерена отказаться от использования ископаемого топлива, и уже есть предложения использовать «Северный поток-2» для поставок российского водорода в Германию.

Кроме того, «Газпром» предложил построить в Германии возле выхода на побережье «Северного потока-2» завод, который будет использовать российский газ для производства водорода.