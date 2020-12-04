Посольство Украины в Польше направило ноту протеста относительно календаря с указанием российского Крыма. Об этом 4 декабря сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ

Он отметил, что украинскую сторону не устраивает, что после удаления надписи «Российская Федерация» в электронной версии календаря не появилась запись о территориальной принадлежности к Украине. Посольство Украины в Польше направило ноту в МИД с просьбой содействия в разрешении ситуации.

Отмечается, что Дещица обратился с письмом к религиозному объединению мусульман Польши. «Крым. Отечество. Навсегда». УкрСМИ: Кремль готовился аннексировать Крым еще до Януковича © Скриншот из видео Украина.ру

«С просьбой об исправлении ошибок, которые были допущены при публикации этого календаря. В письме содержится просьба, чтобы эта организация четко указала в календаре принадлежность Крыма к Украине и обратилась к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее объединение мусульман Польши уже сделало заявление с извинением за «ошибку» и внесло изменения в электронную версию календаря. Интернет-страница с календарем удалена с официального сайта объединения мусульман республики.

Ранее в религиозном календаре мусульман Польши на 2021 под появились изображения мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму. Также размещена надпись о территориальной принадлежности в РФ. На это обратил внимание член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, который попросил Объединение мусульман исправить ошибки в календаре.

Украина считает Крым своей территорией, не смотря на то, что жители полуострова еще в 2014 году подавляющим большинством в ходе референдума высказались за вхождение в состав РФ.