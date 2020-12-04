«Как и из Первой мировой войны, из пандемии Европа выйдет крайне ослабленной экономически. Как и в 1918-м, в 2021-м ее ожидают десятки тысяч рухнувших средних и малых бизнесов, а значит, десятки миллионов потерявших рабочие места и трудовые навыки людей», — заявил он.
Писатель добавил, что, как и в 1918-м, люди потеряют веру в свои правительства, растерявшиеся перед лицом внезапной угрозы, осознают, что прежняя привычная система социального обеспечения ушла в прошлое, поймут, что никакие зарубежные «союзники» им не помогут. И в целом, по мнению Бондаренко, из коронакризиса государства, как и в 1918 году, выйдут с накопленным запасом взаимного недоверия и претензий.
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