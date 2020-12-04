Коронакризис, как и Первая мировая война, затронул большинство обитателей планеты и послужит в будущем драйвером перемен как в экономике, так и в политике. Об этом писатель Вячеслав Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Писатель добавил, что, как и в 1918-м, люди потеряют веру в свои правительства, растерявшиеся перед лицом внезапной угрозы, осознают, что прежняя привычная система социального обеспечения ушла в прошлое, поймут, что никакие зарубежные «союзники» им не помогут. И в целом, по мнению Бондаренко, из коронакризиса государства, как и в 1918 году, выйдут с накопленным запасом взаимного недоверия и претензий.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.