Продюсер украинской группы «Бумбокс» Алексей Согомонов назвал ситуацию, в которой оказалась музыкальная индустрия страны, катастрофической и рассказал, что сейчас единственный выход для артистов - зарабатывать на рекламе, сообщил «Бульвар Гордона» 2 декабря

Оля Полякова угрожает украинским властям © Оля Полякова/Инстаграм

Сейчас, рассказал продюсер, музыканты ведут переговоры с рекламодателями, чтобы пока зарабатывать хотя бы на этом. Сомогонов уточнил, что во время карантина они отказались от аренды помещения, но не стали сокращать штат. Продюсер заявил, что в период запрета группа больше не будет давать концертов и готова заплатить штраф за выступление во Львове 13 ноября.

Сейчас на Украине 772 тысячи случаев COVID-19, из них 14,5 тысячи диагнозов поставлено за последние сутки, почти 13 тысяч человек скончалось.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел новое ограничение «карантин выходного дня», который предполагал полный запрет всех развлекательных мероприятий. Позже, 2 декабря, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что «карантин выходного дня» продлевать больше не будут.