Парламент Молдавии большинством голосов одобрил в первом чтении пакет законов об особом статусе Гагаузской автономии. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента Влада Батрынчу

Рабочую группу, разработавшую три законопроекта, которые определяют статус Гагаузии и полномочия ее руководства, парламент Молдавии создал еще в ноябре 2015 года.

В июне 2017 года парламентарии одобрили два из них, но внесли поправки, которые не устроили жителей автономии. После этого президент Игорь Додон вернул заонопроекты на доработку.

Депутаты от оппозиционных партий «Действие и солидарность» и «Платформа «Достоинство и правда» на заседании заявили, что закон о налогово-бюджетной политике «ввергнет народ в нищету», и отказались его рассматривать. Представители оппозиции сейчас пытаются заблокировать работу парламента.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. Закон об особом правовом статусе Гагаузии был принят еще 25 декабря 1994 года.

В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны.

Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, России и Армении.