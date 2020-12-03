По его словам, пакет законов будет передан юридической комиссии для дальнейшей оценки.
Рабочую группу, разработавшую три законопроекта, которые определяют статус Гагаузии и полномочия ее руководства, парламент Молдавии создал еще в ноябре 2015 года.
В июне 2017 года парламентарии одобрили два из них, но внесли поправки, которые не устроили жителей автономии. После этого президент Игорь Додон вернул заонопроекты на доработку.
Депутаты от оппозиционных партий «Действие и солидарность» и «Платформа «Достоинство и правда» на заседании заявили, что закон о налогово-бюджетной политике «ввергнет народ в нищету», и отказались его рассматривать. Представители оппозиции сейчас пытаются заблокировать работу парламента.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. Закон об особом правовом статусе Гагаузии был принят еще 25 декабря 1994 года.
В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны.
Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, России и Армении.