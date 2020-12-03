Многие пациенты, даже переболевшие в легкой форме, заметили, что испытали слабость и апатию, сопутствующие заражению COVID-19.

«Все, кто переболевали — друзья, коллеги — говорят, что это очень странное заболевание. Вроде бы температура невысокая, но безумная слабость и вот такая апатия, ничего не хочется, жить не хочется», — сказал Дубровский.

По его словам, порой сложно различить, где человек эмоционально уничтожен паникой и ложной информацией, а где действительно проявляется вирус, однако можно сказать, что вирус способен вызвать депрессию.

Комаровский сказал, что вредит здоровью сильнее коронавируса
Комаровский сказал, что вредит здоровью сильнее коронавируса
© Facebook, Евгений Комаровский
Ранее отмечалось, что коронавирус поражает все системы организма, в том числе воздействуя и на психику. Поэтому заразившемуся может грозить нарушение сознания, возбуждение, вероятны агрессия и попытки самоубийства.

На Украине за сутки зафиксировали 14 496 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли еще 243 пациента.