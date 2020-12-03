Многие из тех, кто переболел коронавирусом, отмечают его странную особенность. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала «Украина 24» 3 декабря

Многие пациенты, даже переболевшие в легкой форме, заметили, что испытали слабость и апатию, сопутствующие заражению COVID-19.

«Все, кто переболевали — друзья, коллеги — говорят, что это очень странное заболевание. Вроде бы температура невысокая, но безумная слабость и вот такая апатия, ничего не хочется, жить не хочется», — сказал Дубровский.

По его словам, порой сложно различить, где человек эмоционально уничтожен паникой и ложной информацией, а где действительно проявляется вирус, однако можно сказать, что вирус способен вызвать депрессию.

Комаровский сказал, что вредит здоровью сильнее коронавируса © Facebook, Евгений Комаровский

На Украине за сутки зафиксировали 14 496 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли еще 243 пациента.