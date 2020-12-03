«Друзья, докладываю: я выполнил то, о чем постоянно говорил, когда меня спрашивали, как я буду совмещать должность городского головы и ведение собственного бизнеса. С сегодняшнего дня я уже не является директором фирмы РОМА. Я передал дела высококвалифицированным специалистам и вполне уверен и спокоен за судьбу своего предприятия. А во власть я иду не зарабатывать. Убежден, что в ближайшее время в этом убедятся даже самые упрямые скептики. Кстати, свое слово по зарплате мэра я тоже сдержу. Я действительно убежден, что не имею морального права ее получать, пока горожане страдают от COVID-19 и последствий всех этих карантинов и локдаунов», — написал Кличук.
Он отметил, что собирается перечислять мэрскую зарплату на благотворительность.
В выборах мэра Черновцов 48-летний предприниматель участвовал от общественного движения «Єдина Альтернатива». Во втором туре, который прошел 29 ноября, обошел Виталия Михайлишина.
В профиле Instagram Кличук подписан как директор фирмы РОМА, собственник сети ресторанов Гойра Груп, а также сети магазинов Тайстра и Норма, глава Клуба предпринимателей Буковины. На сайте Кличука сказано, что РОМА имеет собственную сеть продуктового ритейла, свой бренд крафтового пива и сеть ресторанов.