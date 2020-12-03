Новый мэр Черновцов, крупный предприниматель Роман Кличук после победы во втором туре местных выборов вышел из бизнеса и отказался от зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил 2 декабря в своем Facebook

Украинский инфекционист предложил противоположное карантину средство от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Он отметил, что собирается перечислять мэрскую зарплату на благотворительность. В выборах мэра Черновцов 48-летний предприниматель участвовал от общественного движения «Єдина Альтернатива». Во втором туре, который прошел 29 ноября, обошел Виталия Михайлишина. В профиле Instagram Кличук подписан как директор фирмы РОМА, собственник сети ресторанов Гойра Груп, а также сети магазинов Тайстра и Норма, глава Клуба предпринимателей Буковины. На сайте Кличука сказано, что РОМА имеет собственную сеть продуктового ритейла, свой бренд крафтового пива и сеть ресторанов.