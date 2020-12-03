«Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху. Стоит напомнить древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает. Радует лишь то, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией, являющейся колыбелью, в том числе, и тюркских народов», — сказал Мурадов.
По его словам, создаваемая «крымская платформа» преследует исключительно провокационную цель, чтобы попытаться обострить международную обстановку вокруг Крыма.
«Все прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен однозначно. Крым — это российский регион, и иной трактовки быть не может. Те, кто ставит под сомнение территориальную целостность России, рискует столкнуться с серьезными последствиями», — отметил Мурадов.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по «крымской платформе». Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.
Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.