Турция заинтересована в том, чтобы Крым остался в разваливающейся Украине. Такую точку зрения высказал 3 декабря постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передает РИА Новости

Ищенко описал, что потеряет Турция, если она рискнет атаковать Крым © Украина.ру

По его словам, создаваемая «крымская платформа» преследует исключительно провокационную цель, чтобы попытаться обострить международную обстановку вокруг Крыма.

«Все прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен однозначно. Крым — это российский регион, и иной трактовки быть не может. Те, кто ставит под сомнение территориальную целостность России, рискует столкнуться с серьезными последствиями», — отметил Мурадов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по «крымской платформе». Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.