Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина.
В числе утвержденных документов значатся декларация и заявление совета о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.
Участвовавший в заседании глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса.
«Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов», — сказал он.
Лукашенко констатировал, что основательной деформации подвергается система международных отношений, механизмы контроля над вооружениями, а в общении государств все больше доминирует конфронтационная риторика.
По его словам, мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. При этом обостряются самые опасные явления — военные противостояния между мировыми центрами сил.