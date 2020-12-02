Члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли декларацию о формировании справедливого мироустройства, сообщает РИА Новости 2 декабря

Белорусский меч Алиева: за что Минск оправдывается перед армянскими партнерами по ОДКБ © https://eadaily.com/ Владимира Путина.

В числе утвержденных документов значатся декларация и заявление совета о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.

Участвовавший в заседании глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса.

«Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов», — сказал он.

Лукашенко констатировал, что основательной деформации подвергается система международных отношений, механизмы контроля над вооружениями, а в общении государств все больше доминирует конфронтационная риторика.

По его словам, мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. При этом обостряются самые опасные явления — военные противостояния между мировыми центрами сил.