Больше половины опрошенных граждан Украины не удовлетворены работой президента Владимира Зеленского по борьбе с эпидемией COVID-19, и только 34% довольны. Об этом 2 декабря свидетельствуют результаты опроса, который обнародовала на своем сайте Социологическая группа «Рейтинг»

«34% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 62% недовольны. Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны 68%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны 60%, затруднились оценить 12%», — говорится в сообщении.

Кадры, которые не решают ничего: кадровая политика Зеленского © president.gov.ua

Согласно результатам опроса, 45% респондентов считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 30% считают их слишком мягкими, 11% — наоборот, слишком жесткими.

Опрос проводился 29-30 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет не более 2%.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна на Украине.