Украинская певица Анастасия Приходько призвала соотечественников обратить внимание на проблемы инфицирования ВИЧ и семейного насилия, которое она сама пережила. Пост артистка разместила в Instagram 1 декабря

Певица нашла символичным, что День борьбы со СПИДом выпал на 16-дневную мировую акцию борьбы с насилием, к которой присоединилась и Украина. Певица огорчилась, что в XXI веке люди продолжают плохо относиться к инвалидам и людям с неизлечимыми болезнями, делая вид, что «их просто не существует».

Травести-дива Монро ужаснулась отношению к инвалидам на Украине © Монро/Инстаграм

«В моей жизни тоже был этап жестокого обращения со стороны мужа, и я думала так же, как и вы! По глупости, по молодости, по любви. Но в таких отношениях нет любви и не будет», — написала Приходько.

Она призвала всех женщин, кто сейчас находится в похожей ситуации, набраться мужества, разорвать порочный круг насилия и зажить простой счастливой жизнью.

Анастасия Приходько — украинская певица, представлявшая в 2009 году Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо». В 2018 году певица заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.