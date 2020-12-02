Президент Турции с 2014 года

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле.

В молодости был полупрофессиональным футболистом, играл за ряд местных клубов.

Работал в стамбульских транспортных организациях и менеджером в частном секторе.

В 1976 году возглавил молодежную ячейку исламистской Партии национального спасения, а затем молодежное отделение этой партии в Стамбуле.

В 1981 году окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара.

12 сентября 1980 года в Турции произошёл военный переворот и все политические партии были запрещены.

В 1984 году стал председателем отделения Партии благоденствия в Бейоглу, а в 1985 году — председателем стамбульского отделения партии, а также членом высшего руководящего совета партии.

В марте 1994 года был избран мэром Стамбула.

Чего хочет Эрдоган и что делать России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В 1999 году Эрдоган возглавил реформистское крыло Партии добродетели.

В 2001 году, когда ее запретили, создал Партию справедливости и развития (ПСР) и был избран ее председателем.

В ноябре 2002 года партия получила большинство мест в парламенте, что дало ей возможность сформировать правительство.

С марта 2003 по июль 2007 года занимал пост премьер-министра страны.

В 2007 году вновь возглавил однопартийное правительство, получившее 5 сентября 2007 года вотум доверия в парламенте.

На выборах в 2011 году ПСР получила около 50% голосов, что позволило Эрдогану в третий раз сформировать правительство.

Турецкий блицкриг: почему Эрдоган грезит о реванше Османской империи © AP, Olivier Matthys

16 апреля 2017 года в Турции состоялся конституционный референдум, на который выносился вопрос об одобрении 18 поправок к Конституции Турции. Поправки предусматривают переход к президентской республике и соответствующее укрепление президентской власти, а также увеличение числа депутатов парламента и реформирование Верховного совета судей и прокуроров. По итогам референдума за внесение поправок высказалось более 51% электората.

Поправки должны были вступить в силу после новых президентских и парламентских выборов, которые были запланированы на 3 ноября 2019 года.

Однако 18 апреля 2018 года Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня 2018 года. По результатам выборов Эрдоган получил более 52 % голосов, а возглавляемая им ПСР — большинство в парламенте.

Почетный доктор МГИМО (У) МИД России.

Женат на Эмине Гюльбаран. В семье четверо детей.