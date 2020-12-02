На прошлой неделе в Киеве прошла акция против внешнего управления.
Рудяков подтвердил, что акция имела под собой основания, потому что украинская власть действительно в значительной степени зависима от западного центра управления.
«Кроме того, за последние 17-18 лет и особенно за последние пять-шесть лет созданы механизмы внешнего управления — целая инфраструктура разветвленная, которая распространяется на государственные ведомства и учреждения на среднем уровне, на уровне ответственных исполнителей, которые готовят решения», — рассказал эксперт.
Поэтому, по его словам, даже если бы к власти на Украине пришел какой-нибудь самостоятельный президент вроде Богдана Хмельницкого, ему было бы очень трудно разрушить систему, которая длительное время отрабатывалась на разных странах и имеет хорошее финансирование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.