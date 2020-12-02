Украина находится под жестким внешнем управлением, и даже самостоятельному президенту будет трудно сломать эту систему. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Поле для экспериментов Запада: как «майдановцы» отдали Украину под внешнее управление © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Рудяков подтвердил, что акция имела под собой основания, потому что украинская власть действительно в значительной степени зависима от западного центра управления.

«Кроме того, за последние 17-18 лет и особенно за последние пять-шесть лет созданы механизмы внешнего управления — целая инфраструктура разветвленная, которая распространяется на государственные ведомства и учреждения на среднем уровне, на уровне ответственных исполнителей, которые готовят решения», — рассказал эксперт.

Поэтому, по его словам, даже если бы к власти на Украине пришел какой-нибудь самостоятельный президент вроде Богдана Хмельницкого, ему было бы очень трудно разрушить систему, которая длительное время отрабатывалась на разных странах и имеет хорошее финансирование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.