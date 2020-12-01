Украина и Бразилия начали диалог по вопросам оборонной промышленной сферы. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщается на сайте МИД Украины

Украинскому заводу доверили ремонт вертолетов НАТО © Талгат Калиев | Талгат Калиев | Перейти в фотобанк Эрнесто Араужо. Тогда они подтвердили обоюдную настроенность всесторонне развивать и углублять отношения стратегического партнерства.

«Мы начинаем диалог между объединениями промышленников и предпринимателей двух стран, между космическими ведомствами, активно готовим очередное заседание украинского-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества», — заявил Кулеба.

По его словам, сотрудничество с Бразилией не должно ограничиваться только двусторонней торговлей, но и должно предусматривать планы совместного выхода на рынки третьих стран, в частности, в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

Кулеба выразил надежду, что этот диалог заложит надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий двух стран. Также министр заявил, что консультации с бразильской стороной уже показали заинтересованность бразильских предприятий.

Ранее глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко рассказал, что самыми популярными товарами украинской оборонной промышленности за границей являются ракеты и радары.