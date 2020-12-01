Кулеба напомнил, что в прошлом месяце провел видеоконференцию с бразильским коллегой, министром иностранных дел Эрнесто Араужо. Тогда они подтвердили обоюдную настроенность всесторонне развивать и углублять отношения стратегического партнерства.
«Мы начинаем диалог между объединениями промышленников и предпринимателей двух стран, между космическими ведомствами, активно готовим очередное заседание украинского-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества», — заявил Кулеба.
По его словам, сотрудничество с Бразилией не должно ограничиваться только двусторонней торговлей, но и должно предусматривать планы совместного выхода на рынки третьих стран, в частности, в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.
Кулеба выразил надежду, что этот диалог заложит надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий двух стран. Также министр заявил, что консультации с бразильской стороной уже показали заинтересованность бразильских предприятий.
Ранее глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко рассказал, что самыми популярными товарами украинской оборонной промышленности за границей являются ракеты и радары.