Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию России и других государств, не входящих в Альянс. Об этом 1 декабря в эфире телеканала «Вместе РФ» заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев

«Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ», — сказал Косачев.

Украина определила новую Стратегию нацбезопасности: с НАТО, но без «Минска» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен нарастить военное присутствие в Черном море. По его словам, регион Черного моря имеет для НАТО стратегическую важность. Также он указал на то, что альянс тесно сотрудничает в этом регионе с двумя своими партнерами — Грузией и Украиной.