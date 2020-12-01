«Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ», — сказал Косачев.
По его мнению, страны-члены ОБСЕ, которые мечтают о вхождении в НАТО, такие Грузия и Украина, не дают ОБСЕ занять позицию, которая отвечала бы интересам всех государств-участников, навязывая им волю альянса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен нарастить военное присутствие в Черном море. По его словам, регион Черного моря имеет для НАТО стратегическую важность. Также он указал на то, что альянс тесно сотрудничает в этом регионе с двумя своими партнерами — Грузией и Украиной.