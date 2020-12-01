Депутаты украинского парламента поддержали законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций для предпринимателей - физических лиц. Трансляция заседания велась в YouTube 1 декабря

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). При этом ранее, 3 и 17 ноября, депутаты не смогли принять законопроект за основу.

В итоге с третьего раза законопроект № 4439-д поддержали 320 депутатов в первом чтении и 319 — во втором. Таким образом, обязательное применение кассовых аппаратов отсрочено до 1 января 2022 года.

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Отмечается, что в компромиссном решении четыре основных пункта: на год откладывается фискализация (введение кассовых аппаратов), отменяется кэшбек, вносятся изменения в списки «рисковых групп» (в зависимости от видов деятельности предпринимателя) и отменяется большое количество штрафов.