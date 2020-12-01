Он отметил, что в определенной степени может помочь приватизация земли, но это не выход из положения.
«Деградация может происходить и дальше, но это не значит, что Украина распадется на запчасти, хотя тенденция к федерализации усиливается. Как говорят соцопросы, угроза народного бунта растет, но не думаю, что до этого дойдет… Можно предположить, что следующий год будет продолжением такой вялотекущей деградации, деиндустриализации и депопуляции», — сказал экономист.
Ранее первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.