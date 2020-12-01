В 2021 году Украине предстоят дополнительные выплаты из-за реструктуризации внешнего долга, проведенной в 2015-м, поэтому следующий год станет продолжением деиндустриализации и депопуляции. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

«Деградация может происходить и дальше, но это не значит, что Украина распадется на запчасти, хотя тенденция к федерализации усиливается. Как говорят соцопросы, угроза народного бунта растет, но не думаю, что до этого дойдет… Можно предположить, что следующий год будет продолжением такой вялотекущей деградации, деиндустриализации и депопуляции», — сказал экономист.

Ранее первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).

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