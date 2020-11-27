Следующий год для Украины будет продолжением вялотекущей деградации, деиндустрализации и депопуляции, считает экономист Александр Дудчак

Дефицит государственного бюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около 1,4 миллиарда долларов), заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк.

- Александр, что послужило причиной и кто первым пострадает от такого большого дефицита бюджета?

— По традиции стран, у руля которых стоят люди, исповедующие либертарианские ценности, каждый спасается как может, поэтому прежде всего пострадают социально незащищенные слои населения. И так уже ликвидированы социальные программы, не существует бесплатной медицины и образования.

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- Можно ли что-то сделать в этой ситуации?

— Нет мер, которые могло бы применить это правительство, потому что у него, как и у правительства Порошенко, нет на повестке дня задач по вытаскиванию экономики из ямы. Украина платит дань своему хозяину.

Меры по восстановлению экономики простые. Это разворот от бредовой евроинтеграции, восстановление традиционных экономических связей. Но даже если бы пришли к власти силы, которые могли бы провести радикальные изменения на Украине, восстановить высокотехнологичные предприятия будет крайне сложно. Вернуться на потерянные рынки очень сложно, потому что их быстро занимают другие производители. Сейчас нет проблемы в товаре, есть проблемы в его сбыте.

Если говорить о конкретных мерах, то можно снизить расходы на оборону, никто на Украину нападать не собирается. У них колоссальные расходы на оборону, и Зеленский этим хвастается. Шесть процентов ВВП и миллиард долларов в этом году добавили на оборону и силовиков. Здесь можно было бы поискать возможности для экономии.

- Налоговая служба заявила, что перевыполнила план по сбору налогов на прошлый год. Почему дыра в бюджете оказалась столь значительной, несмотря на столь весомый успех?

— Такая дыра в бюджете образовалась из-за того, что средства, которые можно было пустить на экономику, пускают на приведение ВС Украины к стандартам НАТО на закупку вооружений за рубежом и обслуживание внешнего долга. То есть много затрат, которые возникают благодаря последствиям госпереворота 2014 года.

- Если эта тенденция сохранится, не превратится ли Украина в военную базу, живущую за счет внешнего финансирования?

— Постепенно к этому все идет. Говорить о том, что Украина станет великой аграрной державой, не приходится, потому что на очереди распродажа земель и потеря контроля над черноземами.

Как только откроют границы, украинские граждане ринутся в Европу в поисках трудоустройства, часть уедет в Россию на ПМЖ. Украина потеряет миллионов десять, оставшихся будет много для обслуживания инфраструктуры портов, дорог, карьеров для добычи полезных ископаемых и военных баз НАТО. Похоже, что при президенте Зеленском Украина идет именно по такому пути.

- На фоне этого идут разговоры о локдауне. Как это может усугубить экономическую ситуацию?

— Это очень осложняет ситуацию, потому что работающие за рубежом украинцы переводили серьезные суммы, которые поддерживали и курс гривны, и тех людей, которые остались дома. Принято считать, что если 30% населения уехало за рубеж, то остальные могут чувствовать себя комфортно в беднеющей стране.

Но это не выход для государства в принципе. Говорить о том, что наша рабочая сила пользуется спросом за рубежом, и гордиться этим может только человек, который не любит место, где он родился. Это удел самых несчастных государств, которые не могут трудоустроить наиболее активную часть населения у себя дома.

- Если этот год стал провальным для бюджета, можно ли предположить, каким станет следующий?

— В следующем году предстоят дополнительные выплаты из-за реструктуризации внешнего долга, проведенной в 2015 году.

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Как говорят соцопросы, угроза народного бунта растет, но не думаю, что до этого дойдет. Очаги сопротивления успешно подавляются этой властью. Можно предположить, что следующий год будет продолжением такой вялотекущей деградации, деиндустриализации и депопуляции.

- О возможной проблеме с соцвыплатами заявлял глава исполнительного комитета реформ Украины небезызвестный Михаил Саакашвили. Предлагается урезать расходы или искать деньги на внешних рынках. А о каких рынках идет речь, кто сейчас готов инвестировать в Украину?

— Из-за того, что ситуация на Украине нестабильная, страна является обладательницей горячей точки на своей карте, стоимость кредитов для Украины очень высока. Заимствовать вряд ли получится, Украину будут грабить еще с помощью размещения евробондов под очень высокие проценты.

- В проект бюджета на 2021 год заложен дефицит бюджета в 270 миллиардов гривен. Насколько это значительная сумма по сравнению с предыдущими годами?

— Это примерно 9,6 миллиарда долларов. Можно сравнить с 2018 годом, тогда дефицит был порядка 2,6 миллиарда долларов. По итогам девяти месяцев этого года дефицит был более восьми миллиардов. Как будет выкручиваться Украина, непонятно.

Будут брать кредиты по завышенным процентам, чем их будут отдавать после того, как продадут землю, сложно представить.