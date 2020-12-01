Американская компания Pfizer и BioNTech намеренны экстренно зарегистрировать вакцину от COVID в ЕC и уже подали заявку на регистрацию. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщило агентство РИА Новости

Война вакцин в самом разгаре, но эпидемия COVID-19 порождает новые проблемы © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Алекса Азара, американская Pfizer, разрабатывающая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech, уже подала заявку в управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины.

«Pfizer и BioNTech в понедельник, 30 ноября 2020 года, подали формальную заявку на экстренную регистрацию кандидата своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК», — говорится в сообщении.

В том случае, если заявка будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам, это позволит использовать BNT162b2 в Европе до конца 2020 года.

Также компании планируют авторизовать вакцину в Японии, Австралии, Канаде и других государствах.