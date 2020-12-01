Ранее сообщалось, что жители США могут начать получать вакцину от коронавируса, производства компаний Pfizer и Moderna, уже до Рождества. По словам министра здравоохранения США Алекса Азара, американская Pfizer, разрабатывающая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech, уже подала заявку в управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины.
«Pfizer и BioNTech в понедельник, 30 ноября 2020 года, подали формальную заявку на экстренную регистрацию кандидата своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК», — говорится в сообщении.
В том случае, если заявка будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам, это позволит использовать BNT162b2 в Европе до конца 2020 года.
Также компании планируют авторизовать вакцину в Японии, Австралии, Канаде и других государствах.