Главная проблема сегодняшней Украины состоит в том, что она позволяет русофобской идеологии парализовать собственную политику. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«Пусть отдельные группки, СМИ выступают с русофобскими заявлениями. На всякий роток не накинешь платок. Но что может получиться хорошего, когда элита сваливает ответственность лишь на внешнего врага, которым сделали Россию? На этом не вырастет никакого плода, никакого даже маленького частного позитивного изменения вроде повышения зарплат или снижения цен на ЖКХ», — подчеркнула Нарочникая.

У Украины масштаб немалый, но проблема в идеологической зашоренности и слепоте украинской элиты, которая гораздо хуже, чем была в Советском Союзе, поэтому Украине нужно вернуться как минимум к статусу нейтральной страны, добавила политолог.

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