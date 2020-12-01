Эксперт отметила, что даже Советский Союз не был настолько идеологически зашоренным, потому что все равно пытался торговать с «капиталистическим Западом» и поддерживать достойный уровень рабочих взаимоотношений.
«Пусть отдельные группки, СМИ выступают с русофобскими заявлениями. На всякий роток не накинешь платок. Но что может получиться хорошего, когда элита сваливает ответственность лишь на внешнего врага, которым сделали Россию? На этом не вырастет никакого плода, никакого даже маленького частного позитивного изменения вроде повышения зарплат или снижения цен на ЖКХ», — подчеркнула Нарочникая.
У Украины масштаб немалый, но проблема в идеологической зашоренности и слепоте украинской элиты, которая гораздо хуже, чем была в Советском Союзе, поэтому Украине нужно вернуться как минимум к статусу нейтральной страны, добавила политолог.
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