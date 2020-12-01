Министерство обороны Турции заявило о подписании с Россией соглашения о создании совместного центра по контролю над исполнением условий перемирия в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости 1 декабря

«Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано», — цитирует агентство заявление ведомства.

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1 декабря азербайджанская армия вошла в Лачинский район Нагорного Карабаха. Армянская сторона сохранила за собой контроль над Лачинским коридором, горной дорогой, соединяющей столицу непризнанной НКР Степанкерт с Арменией.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, а 25-го — Кельбаджарский.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.