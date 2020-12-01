Дом находится на двух улицах: проспекте Соборности и улице Молодежи. Построен по проекту советских архитекторов Василия Маловицы и Ростислава Метельницкого. Из-за необычной форм его прозвали ульем, а за длину — Великой китайской стеной.
Длина дома со всеми ответвлениями составляет 1738 м по одной линии, всего — 3265 м.
По сути, здание объединяет в «соты» 40 домов, насчитывающих от 5 до 9 этажей. В нем 88 подъездов (либо, согласно другим способам подсчета, 170 или 120). На начало 2015 года в нем проживали более 9 тыс. человек.
На территории дома находятся магазины, госучреждения, вся необходимая инфраструктура. Отмечается, что жильцы дома при заселении часто путались в гигантском количестве подъездов, но позднее стали ориентироваться по кустам и клумбам.
При этом многие местные жители не подозревают, что живут в самом длинном доме в мире. Луцкую достопримечательность планируется внести в путеводитель по краю для туристов.