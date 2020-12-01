На Украине вспомнили про рекорд прошлого: жилой дом более трех километров длиной построили в Луцке в 1969—1980 гг. Об этом напоминает 1 декабря портал znaj.ua

Дом находится на двух улицах: проспекте Соборности и улице Молодежи. Построен по проекту советских архитекторов Василия Маловицы и Ростислава Метельницкого. Из-за необычной форм его прозвали ульем, а за длину — Великой китайской стеной.

Длина дома со всеми ответвлениями составляет 1738 м по одной линии, всего — 3265 м.

Украина вырастила самый большой в мире алмаз © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На территории дома находятся магазины, госучреждения, вся необходимая инфраструктура. Отмечается, что жильцы дома при заселении часто путались в гигантском количестве подъездов, но позднее стали ориентироваться по кустам и клумбам.

При этом многие местные жители не подозревают, что живут в самом длинном доме в мире. Луцкую достопримечательность планируется внести в путеводитель по краю для туристов.