Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил сроки запуска обоих энергоблоков БелАЭС. Об этом 30 ноября сообщил национальный правовой интернет-портал республики

«Определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 года № 447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции — в 2021 году; АЭС (второй энергоблок. — Ред.) — в первом полугодии 2022 года», — говорится в сообщении.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года.