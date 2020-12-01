«Определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 года № 447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции — в 2021 году; АЭС (второй энергоблок. — Ред.) — в первом полугодии 2022 года», — говорится в сообщении.
Ввод БелАЭС в работу будет осуществляться согласно программам, утвержденным ее оператором — РУП «Белорусская атомная электростанция». Правительству Белоруссии было поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.
Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года.