На одной из фан-страниц в сети Instagram на днях появился отрывок из нового сезона сериала «Сваты». Исполнители главных ролей Федор Добронравов и Татьяна Кравченко устроили потасовку на съемочной площадке

Организм отозвался: Кравченко рассказала, что испытала в одной постели с Добронравовым — видео © Татьяна Кравченко/Инстаграм Иван Будько выясняет, что его экранная супруга Валюха, сыгранная Кравченко, подсыпает ему в напитки что-то против алкоголя. За это сериальный супруг начинает гонять свою жену.

«Ах ты ж змея!» — кричал актер.

«Ну, а вообще за такое поделом досталось Валюхе!», «У меня такая же была ситуация», — оценили пользователи.

Ранее в сети появился другой отрывок ситкома, в котором героиня Валюха Будько в суде оговаривает своего мужа Ивана за то, что тот «гвоздя вбить не может».

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7-го сезона, ожидается, что на экраны фильм выйдет в 2021 году.