В частности, Сбер сфокусируется на развитии банковского бизнеса на территории стран Евразийского экономического союза, выйдет с украинского рынка и сократит физическое присутствие в Европе.
«Говоря о международном бизнесе, мы планируем максимально сфокусироваться на развитии банковского бизнеса на территориях Единого экономического пространства: России, Казахстана и Белоруссии», — сказал Хасис в ходе Дня инвестора.
Хасис добавил, что Сбербанк по-прежнему надеется продать свой украинский бизнес и выйти с рынка страны.
«Что касается Европы, мы давно планируем оптимизировать свое присутствие там: развивать более легкие модели, а во многом свое физическое присутствие сократить. Над этим мы также работаем», — подчеркнул Хасис.
Ранее в апреле лондонский банк Standard Chartered Bank (SCB) был оштрафован на рекордную сумму за нарушения антироссийских санкций Евросоюза.
20,47 млн фунтов стерлингов SCB выплатит за то, что ссудил деньги турецкому DenizBank, который в то время был «дочкой» российского «Сбербанка», в отношении которого действовали санкции ЕС.