Сбербанк планирует реструктурировать свой международный бизнес, сообщает РИА Новости 30 ноября со ссылкой на заявление первого зампреда правления кредитной организации Льва Хасиса

Атака на «Сбербанк», ВТБ и ПИБ: начало масштабной войны против российского бизнеса в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Говоря о международном бизнесе, мы планируем максимально сфокусироваться на развитии банковского бизнеса на территориях Единого экономического пространства: России, Казахстана и Белоруссии», — сказал Хасис в ходе Дня инвестора.

Хасис добавил, что Сбербанк по-прежнему надеется продать свой украинский бизнес и выйти с рынка страны.

«Что касается Европы, мы давно планируем оптимизировать свое присутствие там: развивать более легкие модели, а во многом свое физическое присутствие сократить. Над этим мы также работаем», — подчеркнул Хасис.

Ранее в апреле лондонский банк Standard Chartered Bank (SCB) был оштрафован на рекордную сумму за нарушения антироссийских санкций Евросоюза.

20,47 млн фунтов стерлингов SCB выплатит за то, что ссудил деньги турецкому DenizBank, который в то время был «дочкой» российского «Сбербанка», в отношении которого действовали санкции ЕС.